Ціна RuneMine (MINE)
Поточна ціна RuneMine (MINE) сьогодні становить 0.00214639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RuneMine:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RuneMine протягом дня — +7.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RuneMine до USD становила $ +0.00014448.
За останні 30 днів зміна ціни RuneMine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RuneMine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RuneMine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014448
|+7.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RuneMine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
+7.22%
-34.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RuneMine is building the largest ecosystem of applications for the Runes protocol on Bitcoin, offering a full suite of products and services for Runes developers and users. Pioneering infrastructure for the primary fungible token standard on Bitcoin. RuneMine offers a suite of tools including an etching tool, a screener for analyzing and minting Runes, a portfolio tracker, and a multi-sig solution. Additionally, a bi-directional Runes bridge between Bitcoin and Solana facilitating enhanced cross-chain interactions. The platform is underpinned by RuneMine's canonical Runes indexer, which maintains comprehensive historical data on Runes transactions.
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