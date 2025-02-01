Токеноміка Runbot (RBOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Runbot (RBOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Runbot (RBOT) Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Офіційний вебсайт: https://runbot.io Whitepaper: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Купити RBOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Runbot (RBOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Runbot (RBOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 415,70K $ 415,70K $ 415,70K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,87M $ 10,87M $ 10,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Історичний максимум: $ 0,060957 $ 0,060957 $ 0,060957 Історичний мінімум: $ 0,03572236 $ 0,03572236 $ 0,03572236 Поточна ціна: $ 0,03821882 $ 0,03821882 $ 0,03821882 Дізнайтеся більше про ціну Runbot (RBOT)

Токеноміка Runbot (RBOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Runbot (RBOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RBOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RBOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RBOT, досліджуйте ціну токена RBOT в реальному часі!

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