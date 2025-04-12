Сьогоднішня ціна Runbot (RBOT)

Поточна ціна Runbot (RBOT) сьогодні становить 0.03842482 USD з ринковою капіталізацією $ 399.73K USD. Ціна RBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Runbot:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Runbot протягом дня — +1.10%

- циркуляційна пропозиція – 10.40M USD

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