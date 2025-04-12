Ціна Runbot (RBOT)
Поточна ціна Runbot (RBOT) сьогодні становить 0.03842482 USD з ринковою капіталізацією $ 399.73K USD. Ціна RBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Runbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Runbot протягом дня — +1.10%
- циркуляційна пропозиція – 10.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Runbot до USD становила $ +0.00041939.
За останні 30 днів зміна ціни Runbot до USD становила $ -0.0106605628.
За останні 60 днів зміна ціни Runbot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Runbot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041939
|+1.10%
|30 днів
|$ -0.0106605628
|-27.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Runbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.10%
-17.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities.
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