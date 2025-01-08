Ціна Run (RUN)
Поточна ціна Run (RUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28K USD. Ціна RUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Run:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.50 USD
- зміна ціни Run протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 147.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Run до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Run до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Run до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Run до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.80%
|30 днів
|$ 0
|-9.27%
|60 днів
|$ 0
|-12.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Run: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.80%
-9.31%
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