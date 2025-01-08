Сьогоднішня ціна Run (RUN)

Поточна ціна Run (RUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28K USD. Ціна RUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Run:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.50 USD

- зміна ціни Run протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 147.21M USD

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