Сьогоднішня ціна RugZombie (ZMBE)

Поточна ціна RugZombie (ZMBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZMBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RugZombie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58 USD

- зміна ціни RugZombie протягом дня — +0.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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