Ціна RugZombie (ZMBE)
Поточна ціна RugZombie (ZMBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZMBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RugZombie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58 USD
- зміна ціни RugZombie протягом дня — +0.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RugZombie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RugZombie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RugZombie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RugZombie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.42%
|30 днів
|$ 0
|-2.32%
|60 днів
|$ 0
|-3.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RugZombie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.42%
-4.44%
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