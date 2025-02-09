Сьогоднішня ціна RUGPULL (BRIAN)

Поточна ціна RUGPULL (BRIAN) сьогодні становить 0.00009734 USD з ринковою капіталізацією $ 97.21K USD. Ціна BRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RUGPULL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.31K USD

- зміна ціни RUGPULL протягом дня — -36.26%

- циркуляційна пропозиція – 998.63M USD

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