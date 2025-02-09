Ціна RUGPULL (BRIAN)
Поточна ціна RUGPULL (BRIAN) сьогодні становить 0.00009734 USD з ринковою капіталізацією $ 97.21K USD. Ціна BRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUGPULL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.31K USD
- зміна ціни RUGPULL протягом дня — -36.26%
- циркуляційна пропозиція – 998.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUGPULL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RUGPULL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RUGPULL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUGPULL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-36.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUGPULL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.48%
-36.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEV Brian Donohue created $RUGPULL for fun, claiming that all memecoins are rugpulls. We will prove him wrong and accepts the challenge! CTO. RUGPULL's function serves as an example to the dozens of meme projects on the Solana blockchain of how an entire project can often fail due to the team's lack of competence, despite a large community and many technical possibilities. With its ticker, RUGPULL stands for the fact that people should not only look at the ticker to invest their money, but also at the strong will of the CTO team to create something great and to be controlled by the entire community.
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