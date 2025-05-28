Ціна RUGPROOF (RUGPROOF)
Поточна ціна RUGPROOF (RUGPROOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,44K USD. Ціна RUGPROOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUGPROOF:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RUGPROOF протягом дня — +0,56%
- циркуляційна пропозиція – 984,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUGPROOF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RUGPROOF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RUGPROOF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUGPROOF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUGPROOF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0,56%
+3,94%
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