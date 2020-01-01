Токеноміка RUGMAN ($RUG) Дізнайтеся ключову інформацію про RUGMAN ($RUG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RUGMAN ($RUG) RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is. Офіційний вебсайт: https://rugman.io/ Купити $RUG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RUGMAN ($RUG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RUGMAN ($RUG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 686,14K $ 686,14K $ 686,14K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 686,14K $ 686,14K $ 686,14K Історичний максимум: $ 0,232666 $ 0,232666 $ 0,232666 Історичний мінімум: $ 0,00307891 $ 0,00307891 $ 0,00307891 Поточна ціна: $ 0,00686142 $ 0,00686142 $ 0,00686142 Дізнайтеся більше про ціну RUGMAN ($RUG)

Токеноміка RUGMAN ($RUG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RUGMAN ($RUG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $RUG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RUG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RUG, досліджуйте ціну токена $RUG в реальному часі!

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