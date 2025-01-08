Сьогоднішня ціна RUGMAN ($RUG)

Поточна ціна RUGMAN ($RUG) сьогодні становить 0.02140621 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна $RUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RUGMAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.51K USD

- зміна ціни RUGMAN протягом дня — -11.98%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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