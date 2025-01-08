Ціна RUGMAN ($RUG)
Поточна ціна RUGMAN ($RUG) сьогодні становить 0.02140621 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна $RUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUGMAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.51K USD
- зміна ціни RUGMAN протягом дня — -11.98%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін $RUG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $RUG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUGMAN до USD становила $ -0.00291423321086573.
За останні 30 днів зміна ціни RUGMAN до USD становила $ -0.0184179351.
За останні 60 днів зміна ціни RUGMAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUGMAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00291423321086573
|-11.98%
|30 днів
|$ -0.0184179351
|-86.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUGMAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-11.98%
-34.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $RUG до AUD
A$0.034249936
|1 $RUG до GBP
￡0.017124968
|1 $RUG до EUR
€0.0205499616
|1 $RUG до USD
$0.02140621
|1 $RUG до MYR
RM0.0958998208
|1 $RUG до TRY
₺0.7562813993
|1 $RUG до JPY
¥3.3826093042
|1 $RUG до RUB
₽2.2953878983
|1 $RUG до INR
₹1.8364387559
|1 $RUG до IDR
Rp345.2614032763
|1 $RUG до PHP
₱1.2492664156
|1 $RUG до EGP
￡E.1.0837964123
|1 $RUG до BRL
R$0.130577881
|1 $RUG до CAD
C$0.0306108803
|1 $RUG до BDT
৳2.607276378
|1 $RUG до NGN
₦33.0852241139
|1 $RUG до UAH
₴0.9056967451
|1 $RUG до VES
Bs1.13452913
|1 $RUG до PKR
Rs5.9641982302
|1 $RUG до KZT
₸11.3200319722
|1 $RUG до THB
฿0.7391564313
|1 $RUG до TWD
NT$0.7001971291
|1 $RUG до CHF
Fr0.019265589
|1 $RUG до HKD
HK$0.1663262517
|1 $RUG до MAD
.د.م0.2142761621