Токеноміка Ruglord ($RUG$) Дізнайтеся ключову інформацію про Ruglord ($RUG$), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ruglord ($RUG$) Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution. Офіційний вебсайт: https://www.ruglord.uk Whitepaper: https://www.ruglord.uk Купити $RUG$ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ruglord ($RUG$) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ruglord ($RUG$), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,21K $ 6,21K $ 6,21K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,34K $ 6,34K $ 6,34K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ruglord ($RUG$)

Токеноміка Ruglord ($RUG$): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ruglord ($RUG$) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $RUG$, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RUG$, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RUG$, досліджуйте ціну токена $RUG$ в реальному часі!

Прогноз ціни $RUG$ Хочете знати, куди рухається $RUG$? Наша сторінка прогнозу ціни $RUG$ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $RUG$ зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!