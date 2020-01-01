Токеноміка Ruglord ($RUG$)

Токеноміка Ruglord ($RUG$)

Дізнайтеся ключову інформацію про Ruglord ($RUG$), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Ruglord ($RUG$)

Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to...

As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind.

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Офіційний вебсайт:
https://www.ruglord.uk
Whitepaper:
https://www.ruglord.uk

Токеноміка та аналіз ціни Ruglord ($RUG$)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ruglord ($RUG$), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 6,21K
$ 6,21K$ 6,21K
Загальна пропозиція:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 980,00M
$ 980,00M$ 980,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 6,34K
$ 6,34K$ 6,34K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Ruglord ($RUG$): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Ruglord ($RUG$) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $RUG$, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RUG$, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RUG$, досліджуйте ціну токена $RUG$ в реальному часі!

Прогноз ціни $RUG$

Хочете знати, куди рухається $RUG$? Наша сторінка прогнозу ціни $RUG$ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.