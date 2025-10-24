Інформація щодо ціни Rugflip (RFLIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,51% Зміна ціни (1 дн.) -1,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -71,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -71,53%

Актуальна ціна Rugflip (RFLIP) становить --. За останні 24 години RFLIP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RFLIP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RFLIP змінився на +0,51% за останню годину, -1,90% за 24 години та на -71,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rugflip (RFLIP)

Ринкова капіталізація $ 8,37K$ 8,37K $ 8,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,37K$ 8,37K $ 8,37K Циркуляційне постачання 989,98M 989,98M 989,98M Загальна пропозиція 989 975 763,87055 989 975 763,87055 989 975 763,87055

Поточна ринкова капіталізація Rugflip — $ 8,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RFLIP — 989,98M, зі загальною пропозицією 989975763.87055. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,37K.