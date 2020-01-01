Токеноміка Ruff (RUFF) Дізнайтеся ключову інформацію про Ruff (RUFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ruff (RUFF) As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community. Офіційний вебсайт: http://ruffchain.com/ Купити RUFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ruff (RUFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ruff (RUFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,09K $ 135,09K $ 135,09K Загальна пропозиція: $ 1,84B $ 1,84B $ 1,84B Циркуляційна пропозиція: $ 940,50M $ 940,50M $ 940,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 264,29K $ 264,29K $ 264,29K Історичний максимум: $ 0,168013 $ 0,168013 $ 0,168013 Історичний мінімум: $ 0,00003964 $ 0,00003964 $ 0,00003964 Поточна ціна: $ 0,00014374 $ 0,00014374 $ 0,00014374 Дізнайтеся більше про ціну Ruff (RUFF)

Токеноміка Ruff (RUFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ruff (RUFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUFF, досліджуйте ціну токена RUFF в реальному часі!

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