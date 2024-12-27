Ціна Ruff (RUFF)
Поточна ціна Ruff (RUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.31K USD. Ціна RUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ruff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.06 USD
- зміна ціни Ruff протягом дня — -0.72%
- циркуляційна пропозиція – 940.50M USD
Отримуйте оновлення цін RUFF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RUFF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ruff до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ruff до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ruff до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ruff до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.72%
|30 днів
|$ 0
|-24.01%
|60 днів
|$ 0
|-3.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ruff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.72%
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RUFF до AUD
A$--
|1 RUFF до GBP
￡--
|1 RUFF до EUR
€--
|1 RUFF до USD
$--
|1 RUFF до MYR
RM--
|1 RUFF до TRY
₺--
|1 RUFF до JPY
¥--
|1 RUFF до RUB
₽--
|1 RUFF до INR
₹--
|1 RUFF до IDR
Rp--
|1 RUFF до PHP
₱--
|1 RUFF до EGP
￡E.--
|1 RUFF до BRL
R$--
|1 RUFF до CAD
C$--
|1 RUFF до BDT
৳--
|1 RUFF до NGN
₦--
|1 RUFF до UAH
₴--
|1 RUFF до VES
Bs--
|1 RUFF до PKR
Rs--
|1 RUFF до KZT
₸--
|1 RUFF до THB
฿--
|1 RUFF до TWD
NT$--
|1 RUFF до CHF
Fr--
|1 RUFF до HKD
HK$--
|1 RUFF до MAD
.د.م--