Актуальна ціна Rue Cat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUECAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUECAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Rue Cat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUECAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUECAT на MEXC вже зараз.

Докладніше про RUECAT

Інформація про ціну RUECAT

Офіційний вебсайт RUECAT

Токеноміка RUECAT

Прогноз ціни RUECAT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Rue Cat

Ціна Rue Cat (RUECAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RUECAT до USD:

$0,00010459
$0,00010459$0,00010459
-5,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Rue Cat (RUECAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Rue Cat (RUECAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,11%

-5,57%

-18,23%

-18,23%

Актуальна ціна Rue Cat (RUECAT) становить --. За останні 24 години RUECAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUECAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUECAT змінився на +0,11% за останню годину, -5,57% за 24 години та на -18,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rue Cat (RUECAT)

$ 59,51K
$ 59,51K$ 59,51K

--
----

$ 59,51K
$ 59,51K$ 59,51K

572,28M
572,28M 572,28M

572 277 762,677025
572 277 762,677025 572 277 762,677025

Поточна ринкова капіталізація Rue Cat — $ 59,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUECAT — 572,28M, зі загальною пропозицією 572277762.677025. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,51K.

Історія ціни Rue Cat (RUECAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rue Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rue Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rue Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rue Cat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,57%
30 днів$ 0-79,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Rue Cat (RUECAT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Rue Cat (USD)

Скільки коштуватиме Rue Cat (RUECAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Rue Cat (RUECAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Rue Cat.

Перегляньте прогноз ціни Rue Cat вже зараз!

RUECAT до місцевих валют

Токеноміка Rue Cat (RUECAT)

Розуміння токеноміки Rue Cat (RUECAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RUECAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Rue Cat (RUECAT)

Скільки сьогодні коштує Rue Cat (RUECAT)?
Актуальна ціна RUECAT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RUECAT до USD?
Поточна ціна RUECAT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Rue Cat?
Ринкова капіталізація RUECAT — $ 59,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RUECAT?
Циркуляційна пропозиція RUECAT — 572,28M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RUECAT?
RUECAT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RUECAT?
Історична мінімальна ціна RUECAT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RUECAT?
Актуальний обсяг торгівлі RUECAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RUECAT цього року?
RUECAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RUECAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rue Cat (RUECAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 125,01
$111 125,01$111 125,01

+1,10%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 976,33
$3 976,33$3 976,33

+2,56%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16773
$0,16773$0,16773

+9,44%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,81
$192,81$192,81

+0,93%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,2212
$20,2212$20,2212

+31,14%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 976,33
$3 976,33$3 976,33

+2,56%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 125,01
$111 125,01$111 125,01

+1,10%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,81
$192,81$192,81

+0,93%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4402
$2,4402$2,4402

+1,29%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 135,60
$1 135,60$1 135,60

+0,50%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6306
$0,6306$0,6306

+530,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000814
$0,00000814$0,00000814

+357,30%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$50,00
$50,00$50,00

+102,92%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5805
$0,5805$0,5805

+93,50%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01864
$0,01864$0,01864

+86,40%