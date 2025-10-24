Інформація щодо ціни Rue Cat (RUECAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) -5,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,23%

Актуальна ціна Rue Cat (RUECAT) становить --. За останні 24 години RUECAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUECAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUECAT змінився на +0,11% за останню годину, -5,57% за 24 години та на -18,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rue Cat (RUECAT)

Ринкова капіталізація $ 59,51K$ 59,51K $ 59,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,51K$ 59,51K $ 59,51K Циркуляційне постачання 572,28M 572,28M 572,28M Загальна пропозиція 572 277 762,677025 572 277 762,677025 572 277 762,677025

Поточна ринкова капіталізація Rue Cat — $ 59,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUECAT — 572,28M, зі загальною пропозицією 572277762.677025. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,51K.