Інформація щодо ціни rudi (RUDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,01784483 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,83% Зміна ціни (1 дн.) -2,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,69%

Актуальна ціна rudi (RUDI) становить --. За останні 24 години RUDI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUDI становить $ 0,01784483, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUDI змінився на +1,83% за останню годину, -2,99% за 24 години та на -4,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо rudi (RUDI)

Ринкова капіталізація $ 209,09K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 209,09K Циркуляційне постачання 999,33M Загальна пропозиція 999 332 194,701424

Поточна ринкова капіталізація rudi — $ 209,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUDI — 999,33M, зі загальною пропозицією 999332194.701424. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 209,09K.