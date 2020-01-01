Токеноміка Ruby Play Network (RUBY) Дізнайтеся ключову інформацію про Ruby Play Network (RUBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ruby Play Network (RUBY) Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors. Офіційний вебсайт: https://www.rubyplaynet.com/ Купити RUBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ruby Play Network (RUBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ruby Play Network (RUBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Історичний максимум: $ 0,01093322 $ 0,01093322 $ 0,01093322 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021696 $ 0,00021696 $ 0,00021696 Дізнайтеся більше про ціну Ruby Play Network (RUBY)

Токеноміка Ruby Play Network (RUBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ruby Play Network (RUBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUBY, досліджуйте ціну токена RUBY в реальному часі!

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