Сьогоднішня ціна Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

Поточна ціна Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KENIDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ruburt F Kenidy Jr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD

- зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr протягом дня — +20.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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