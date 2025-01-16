Ціна Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)
Поточна ціна Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KENIDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ruburt F Kenidy Jr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD
- зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr протягом дня — +20.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KENIDY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KENIDY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ruburt F Kenidy Jr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.56%
|30 днів
|$ 0
|+33.52%
|60 днів
|$ 0
|-50.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ruburt F Kenidy Jr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.25%
+20.56%
+47.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kenidy is a politifi category meme token on the Solana network, and is not affiliated with the RFK Jr campaign.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KENIDY до AUD
A$--
|1 KENIDY до GBP
￡--
|1 KENIDY до EUR
€--
|1 KENIDY до USD
$--
|1 KENIDY до MYR
RM--
|1 KENIDY до TRY
₺--
|1 KENIDY до JPY
¥--
|1 KENIDY до RUB
₽--
|1 KENIDY до INR
₹--
|1 KENIDY до IDR
Rp--
|1 KENIDY до PHP
₱--
|1 KENIDY до EGP
￡E.--
|1 KENIDY до BRL
R$--
|1 KENIDY до CAD
C$--
|1 KENIDY до BDT
৳--
|1 KENIDY до NGN
₦--
|1 KENIDY до UAH
₴--
|1 KENIDY до VES
Bs--
|1 KENIDY до PKR
Rs--
|1 KENIDY до KZT
₸--
|1 KENIDY до THB
฿--
|1 KENIDY до TWD
NT$--
|1 KENIDY до CHF
Fr--
|1 KENIDY до HKD
HK$--
|1 KENIDY до MAD
.د.م--