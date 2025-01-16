Ціна Rublex (RBL)
Поточна ціна Rublex (RBL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rublex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD
- зміна ціни Rublex протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rublex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rublex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rublex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rublex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.30%
|30 днів
|$ 0
|-0.46%
|60 днів
|$ 0
|-0.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rublex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-0.30%
-0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RBL is the heart of Rublex ecosystem
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