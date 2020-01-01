Токеноміка Rubicon (RUBI) Дізнайтеся ключову інформацію про Rubicon (RUBI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rubicon (RUBI) Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Офіційний вебсайт: https://www.rubicon.finance/ Whitepaper: https://www.rubicon.finance/whitepaper Купити RUBI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rubicon (RUBI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rubicon (RUBI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 175,46K $ 175,46K $ 175,46K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 454,68M $ 454,68M $ 454,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,86M $ 3,86M $ 3,86M Історичний максимум: $ 0,00153325 $ 0,00153325 $ 0,00153325 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038592 $ 0,00038592 $ 0,00038592 Дізнайтеся більше про ціну Rubicon (RUBI)

Токеноміка Rubicon (RUBI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rubicon (RUBI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUBI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUBI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUBI, досліджуйте ціну токена RUBI в реальному часі!

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