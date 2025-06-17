Ціна Rubicon (RUBI)
Поточна ціна Rubicon (RUBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,55K USD. Ціна RUBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rubicon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rubicon протягом дня — +13,93%
- циркуляційна пропозиція – 454,68M USD
Отримуйте оновлення цін RUBI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RUBI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rubicon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rubicon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rubicon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rubicon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rubicon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,39%
+13,93%
+9,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Rubicon (RUBI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RUBI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RUBI до VND
₫--
|1 RUBI до AUD
A$--
|1 RUBI до GBP
￡--
|1 RUBI до EUR
€--
|1 RUBI до USD
$--
|1 RUBI до MYR
RM--
|1 RUBI до TRY
₺--
|1 RUBI до JPY
¥--
|1 RUBI до RUB
₽--
|1 RUBI до INR
₹--
|1 RUBI до IDR
Rp--
|1 RUBI до KRW
₩--
|1 RUBI до PHP
₱--
|1 RUBI до EGP
￡E.--
|1 RUBI до BRL
R$--
|1 RUBI до CAD
C$--
|1 RUBI до BDT
৳--
|1 RUBI до NGN
₦--
|1 RUBI до UAH
₴--
|1 RUBI до VES
Bs--
|1 RUBI до PKR
Rs--
|1 RUBI до KZT
₸--
|1 RUBI до THB
฿--
|1 RUBI до TWD
NT$--
|1 RUBI до AED
د.إ--
|1 RUBI до CHF
Fr--
|1 RUBI до HKD
HK$--
|1 RUBI до MAD
.د.م--
|1 RUBI до MXN
$--