Сьогоднішня ціна Rubicon (RUBI)

Поточна ціна Rubicon (RUBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,55K USD. Ціна RUBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rubicon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rubicon протягом дня — +13,93%

- циркуляційна пропозиція – 454,68M USD

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