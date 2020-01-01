Токеноміка Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rubber Ducky Cult ($DUCKY) $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Офіційний вебсайт: https://www.rubberduckycult.io/ Купити $DUCKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44K $ 1,44K $ 1,44K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,44K $ 1,44K $ 1,44K Історичний максимум: $ 0,00242751 $ 0,00242751 $ 0,00242751 Історичний мінімум: $ 0,00001248 $ 0,00001248 $ 0,00001248 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Токеноміка Rubber Ducky Cult ($DUCKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rubber Ducky Cult ($DUCKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $DUCKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DUCKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DUCKY, досліджуйте ціну токена $DUCKY в реальному часі!

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