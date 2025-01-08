Сьогоднішня ціна Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Поточна ціна Rubber Ducky Cult ($DUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62K USD. Ціна $DUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rubber Ducky Cult:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 353.63 USD

- зміна ціни Rubber Ducky Cult протягом дня — -11.36%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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