Ціна rsERG (RSERG)
Поточна ціна rsERG (RSERG) сьогодні становить 1.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSERG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності rsERG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.07K USD
- зміна ціни rsERG протягом дня — +2.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни rsERG до USD становила $ +0.04401768.
За останні 30 днів зміна ціни rsERG до USD становила $ -0.2119065850.
За останні 60 днів зміна ціни rsERG до USD становила $ +0.6108988600.
За останні 90 днів зміна ціни rsERG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04401768
|+2.43%
|30 днів
|$ -0.2119065850
|-11.45%
|60 днів
|$ +0.6108988600
|+33.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін rsERG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+2.43%
+9.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rsERG is a wrapped version of ERG that enables it to be used across different blockchain networks, such as Cardano and Ethereum, via the Rosen Bridge ($RSN). This allows ERG holders to access decentralized finance (DeFi) applications on other platforms, leveraging opportunities like trading, lending, and liquidity provision. rsERG can also be unwrapped back into native ERG, returning to the Ergo blockchain for use within its ecosystem of decentralized applications and smart contracts, all while ensuring secure and seamless cross-chain transfers with transactions recorded on Ergo.
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