Сьогоднішня ціна rsERG (RSERG)

Поточна ціна rsERG (RSERG) сьогодні становить 1.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSERG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності rsERG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.07K USD

- зміна ціни rsERG протягом дня — +2.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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