Ціна Royalty (ROY)
Поточна ціна Royalty (ROY) сьогодні становить 14.8 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Royalty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.66K USD
- зміна ціни Royalty протягом дня — +3.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Royalty до USD становила $ +0.499341.
За останні 30 днів зміна ціни Royalty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Royalty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Royalty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.499341
|+3.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Royalty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+3.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.
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