Сьогоднішня ціна Royalty (ROY)

Поточна ціна Royalty (ROY) сьогодні становить 14.8 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Royalty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.66K USD

- зміна ціни Royalty протягом дня — +3.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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