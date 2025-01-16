Ціна ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT)
Поточна ціна ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT) сьогодні становить 0.00120868 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROYAL SMART FUTURE TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06 USD
- зміна ціни ROYAL SMART FUTURE TOKEN протягом дня — -0.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROYAL SMART FUTURE TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROYAL SMART FUTURE TOKEN до USD становила $ +0.0006170230.
За останні 60 днів зміна ціни ROYAL SMART FUTURE TOKEN до USD становила $ +0.0006178579.
За останні 90 днів зміна ціни ROYAL SMART FUTURE TOKEN до USD становила $ +0.0003092072228274708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.93%
|30 днів
|$ +0.0006170230
|+51.05%
|60 днів
|$ +0.0006178579
|+51.12%
|90 днів
|$ +0.0003092072228274708
|+34.38%
Останній аналіз цін ROYAL SMART FUTURE TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.93%
-59.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RSF Coin is an innovative new blockchain Trading and Mining platform offers , safe & speedy transactions, a decentralized wallet & vault, forex trading services, blockchain technology, peerto-peer platforms to support the Trading and Mining in various assets. This cryptocurrency based on ERC20 protocol of ethereum blockchain will be majorly used in NFT, Agricultural innovations and hasstle free daily transactions across the globe. Vision is to provide one stop solutions for mining,trading, safe and speedy transactions for user base. Value addition by investing in innovations and technology.
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