Сьогоднішня ціна Royal Euro

Поточна ціна Royal Euro (REUR) сьогодні становить $ 4,13, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REUR до USD становить $ 4,13 за REUR.

Royal Euro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 008 637, з циркуляційною пропозицією у 15,00M REUR. Протягом останніх 24 годин REUR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,348874.

У короткостроковій динаміці REUR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,80M.

Ринкова інформація щодо Royal Euro (REUR)

Ринкова капіталізація $ 62,01M$ 62,01M $ 62,01M Обсяг (за 24 год) $ 19,80M$ 19,80M $ 19,80M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,67B$ 20,67B $ 20,67B Циркуляційне постачання 15,00M 15,00M 15,00M Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Royal Euro — $ 62,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,80M. Циркуляційна пропозиція REUR — 15,00M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,67B.