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Поточна ціна Royal Euro сьогодні становить 4,13 USD. Ринкова капіталізація REUR становить 62 008 637 USD. Відстежуйте оновлення цін REUR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Royal Euro сьогодні становить 4,13 USD. Ринкова капіталізація REUR становить 62 008 637 USD. Відстежуйте оновлення цін REUR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про REUR

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Ціна Royal Euro (REUR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 REUR до USD:

$4,13
$4,13$4,13
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Royal Euro (REUR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:10:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Royal Euro

Поточна ціна Royal Euro (REUR) сьогодні становить $ 4,13, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REUR до USD становить $ 4,13 за REUR.

Royal Euro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 008 637, з циркуляційною пропозицією у 15,00M REUR. Протягом останніх 24 годин REUR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,348874.

У короткостроковій динаміці REUR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,80M.

Ринкова інформація щодо Royal Euro (REUR)

$ 62,01M
$ 62,01M$ 62,01M

$ 19,80M
$ 19,80M$ 19,80M

$ 20,67B
$ 20,67B$ 20,67B

15,00M
15,00M 15,00M

5 000 000 000,0
5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Royal Euro — $ 62,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,80M. Циркуляційна пропозиція REUR — 15,00M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,67B.

Історія ціни Royal Euro у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 4,13
$ 4,13$ 4,13

$ 0,348874
$ 0,348874$ 0,348874

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Royal Euro (REUR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Royal Euro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Royal Euro до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Royal Euro до USD становила $ +10,6389952270.
За останні 90 днів зміна ціни Royal Euro до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ +10,6389952270+257,60%
90 днів----

Прогноз ціни Royal Euro

Прогноз ціни Royal Euro (REUR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна REUR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Royal Euro (REUR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Royal Euro потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Royal Euro у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни REUR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Royal Euro.

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Ресурс Royal Euro (REUR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemEUR Stablecoin

Про Royal Euro

Яка зараз актуальна ціна Royal Euro?

Royal Euro коштує ₴181.9986974346352000, що свідчить про зміну ціни на --% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок REUR?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0E-15 і ₴0E-15 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Royal Euro на ринку?

Наразі він займає #884 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴2732564446.41576884848000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 15000000.0 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Royal Euro?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Royal Euro

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:10:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Royal Euro (REUR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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