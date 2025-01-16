Ціна ROYAL (ROYAL)
Поточна ціна ROYAL (ROYAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROYAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROYAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.89 USD
- зміна ціни ROYAL протягом дня — +2.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROYAL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROYAL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROYAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROYAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.08%
|30 днів
|$ 0
|-12.11%
|60 днів
|$ 0
|-43.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROYAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.08%
-2.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KING Royal is a medieval fantasy idle strategy game on the Solana blockchain where players lead their KING to conquer territories, amass armies, strategically upgrade their path to victory, all while earning $ROYAL through successful attacks.
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