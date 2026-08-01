Сьогоднішня ціна ROXONN

Поточна ціна ROXONN (ROXN) сьогодні становить $ 0,00123555, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROXN до USD становить $ 0,00123555 за ROXN.

ROXONN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 451, з циркуляційною пропозицією у 18,17M ROXN. Протягом останніх 24 годин ROXN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00488486, тоді як історичний мінімум — $ 0,00102346.

У короткостроковій динаміці ROXN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,47.

Ринкова інформація щодо ROXONN (ROXN)

Ринкова капіталізація $ 22,45K$ 22,45K $ 22,45K Обсяг (за 24 год) $ 2,47$ 2,47 $ 2,47 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Циркуляційне постачання 18,17M 18,17M 18,17M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ROXONN — $ 22,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,47. Циркуляційна пропозиція ROXN — 18,17M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.