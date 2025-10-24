Інформація щодо ціни Rowan Coin (RWN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,364176$ 0,364176 $ 0,364176 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,31%

Актуальна ціна Rowan Coin (RWN) становить $0,00173061. За останні 24 години RWN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RWN становить $ 0,364176, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RWN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rowan Coin (RWN)

Ринкова капіталізація $ 337,47K$ 337,47K $ 337,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 943,18K$ 943,18K $ 943,18K Циркуляційне постачання 195,00M 195,00M 195,00M Загальна пропозиція 545 000 000,0 545 000 000,0 545 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rowan Coin — $ 337,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RWN — 195,00M, зі загальною пропозицією 545000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 943,18K.