Токеноміка ROVR Network (ROVR) Дізнайтеся ключову інформацію про ROVR Network (ROVR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ROVR Network (ROVR) ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Офіційний вебсайт: https://rovr.network Купити ROVR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ROVR Network (ROVR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ROVR Network (ROVR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 110,35M $ 110,35M $ 110,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 112,55M $ 112,55M $ 112,55M Історичний максимум: $ 0,02158741 $ 0,02158741 $ 0,02158741 Історичний мінімум: $ 0,00865958 $ 0,00865958 $ 0,00865958 Поточна ціна: $ 0,01125487 $ 0,01125487 $ 0,01125487 Дізнайтеся більше про ціну ROVR Network (ROVR)

Токеноміка ROVR Network (ROVR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ROVR Network (ROVR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROVR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROVR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROVR, досліджуйте ціну токена ROVR в реальному часі!

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