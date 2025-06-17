Ціна ROVR Network (ROVR)
Поточна ціна ROVR Network (ROVR) сьогодні становить 0,01036131 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна ROVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROVR Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ROVR Network протягом дня — +6,94%
- циркуляційна пропозиція – 105,35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROVR Network до USD становила $ +0,00067217.
За останні 30 днів зміна ціни ROVR Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROVR Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROVR Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00067217
|+6,94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROVR Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,55%
+6,94%
+11,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.
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