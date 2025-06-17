Сьогоднішня ціна ROVR Network (ROVR)

Поточна ціна ROVR Network (ROVR) сьогодні становить 0,01036131 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна ROVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROVR Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ROVR Network протягом дня — +6,94%

- циркуляційна пропозиція – 105,35M USD

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