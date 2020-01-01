Токеноміка Routine Coin (ROU) Дізнайтеся ключову інформацію про Routine Coin (ROU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Routine Coin (ROU) Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Офіційний вебсайт: https://routinecoin.info Whitepaper: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Купити ROU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Routine Coin (ROU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Routine Coin (ROU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 270,52K $ 270,52K $ 270,52K Загальна пропозиція: $ 283,64M $ 283,64M $ 283,64M Циркуляційна пропозиція: $ 283,64M $ 283,64M $ 283,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 270,52K $ 270,52K $ 270,52K Історичний максимум: $ 0,00320169 $ 0,00320169 $ 0,00320169 Історичний мінімум: $ 0,00091902 $ 0,00091902 $ 0,00091902 Поточна ціна: $ 0,00095372 $ 0,00095372 $ 0,00095372 Дізнайтеся більше про ціну Routine Coin (ROU)

Токеноміка Routine Coin (ROU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Routine Coin (ROU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROU, досліджуйте ціну токена ROU в реальному часі!

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