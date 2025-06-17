Сьогоднішня ціна Routine Coin (ROU)

Поточна ціна Routine Coin (ROU) сьогодні становить 0,00196544 USD з ринковою капіталізацією $ 530,53K USD. Ціна ROU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Routine Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Routine Coin протягом дня — +2,36%

- циркуляційна пропозиція – 269,93M USD

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