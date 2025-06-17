Ціна Routine Coin (ROU)
Поточна ціна Routine Coin (ROU) сьогодні становить 0,00196544 USD з ринковою капіталізацією $ 530,53K USD. Ціна ROU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Routine Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Routine Coin протягом дня — +2,36%
- циркуляційна пропозиція – 269,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Routine Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Routine Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Routine Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Routine Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Routine Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,57%
+2,36%
-17,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
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