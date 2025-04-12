Сьогоднішня ціна Round X (RNDX)

Поточна ціна Round X (RNDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RNDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Round X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.46K USD

- зміна ціни Round X протягом дня — -20.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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