Ціна Rough Love Potion (RLP)
Поточна ціна Rough Love Potion (RLP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 553.90K USD. Ціна RLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rough Love Potion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.63K USD
- зміна ціни Rough Love Potion протягом дня — +4.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rough Love Potion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rough Love Potion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rough Love Potion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rough Love Potion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rough Love Potion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+4.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
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