Ціна Rouge Studio (ROUGE)
Поточна ціна Rouge Studio (ROUGE) сьогодні становить 0.01258616 USD з ринковою капіталізацією $ 264.19K USD. Ціна ROUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rouge Studio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.36K USD
- зміна ціни Rouge Studio протягом дня — +4.09%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rouge Studio до USD становила $ +0.00049403.
За останні 30 днів зміна ціни Rouge Studio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rouge Studio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rouge Studio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00049403
|+4.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rouge Studio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+4.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
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