Ціна Rotharium (RTH)
Поточна ціна Rotharium (RTH) сьогодні становить 1.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rotharium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71 USD
- зміна ціни Rotharium протягом дня — +3.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rotharium до USD становила $ +0.068794.
За останні 30 днів зміна ціни Rotharium до USD становила $ -0.2918453440.
За останні 60 днів зміна ціни Rotharium до USD становила $ +0.6007741680.
За останні 90 днів зміна ціни Rotharium до USD становила $ +0.4085556883534018.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.068794
|+3.88%
|30 днів
|$ -0.2918453440
|-15.86%
|60 днів
|$ +0.6007741680
|+32.65%
|90 днів
|$ +0.4085556883534018
|+28.54%
Останній аналіз цін Rotharium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+3.88%
+22.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rotharium Platform will connect Blockchain with stadard database solutions (Cloud and On-Premise) with B2C Apps.
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