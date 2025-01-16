Ціна Rosy (ROSY)
Поточна ціна Rosy (ROSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rosy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.94 USD
- зміна ціни Rosy протягом дня — -0.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rosy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rosy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rosy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rosy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.97%
|30 днів
|$ 0
|-36.22%
|60 днів
|$ 0
|-26.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rosy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.97%
-15.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rosy is the first memecoin on the Oasis Network.
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