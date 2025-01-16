Сьогоднішня ціна Rosnet (ROSNET)

Поточна ціна Rosnet (ROSNET) сьогодні становить 0.01060043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROSNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rosnet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85 USD

- зміна ціни Rosnet протягом дня — -1.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ROSNET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ROSNET.