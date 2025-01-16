Ціна Rosnet (ROSNET)
Поточна ціна Rosnet (ROSNET) сьогодні становить 0.01060043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROSNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rosnet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85 USD
- зміна ціни Rosnet протягом дня — -1.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ROSNET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ROSNET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rosnet до USD становила $ -0.00019079066079129.
За останні 30 днів зміна ціни Rosnet до USD становила $ -0.0039908074.
За останні 60 днів зміна ціни Rosnet до USD становила $ -0.0044743397.
За останні 90 днів зміна ціни Rosnet до USD становила $ -0.02272939606247139.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019079066079129
|-1.76%
|30 днів
|$ -0.0039908074
|-37.64%
|60 днів
|$ -0.0044743397
|-42.20%
|90 днів
|$ -0.02272939606247139
|-68.19%
Останній аналіз цін Rosnet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-1.76%
-11.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralised Cloud GPU Ecosystem built on Arbitrum.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ROSNET до AUD
A$0.016960688
|1 ROSNET до GBP
￡0.0085863483
|1 ROSNET до EUR
€0.0102824171
|1 ROSNET до USD
$0.01060043
|1 ROSNET до MYR
RM0.047701935
|1 ROSNET до TRY
₺0.3757852435
|1 ROSNET до JPY
¥1.6588612907
|1 ROSNET до RUB
₽1.089724204
|1 ROSNET до INR
₹0.9160891606
|1 ROSNET до IDR
Rp173.7775131792
|1 ROSNET до PHP
₱0.6198071421
|1 ROSNET до EGP
￡E.0.5344736806
|1 ROSNET до BRL
R$0.0640265972
|1 ROSNET до CAD
C$0.0151586149
|1 ROSNET до BDT
৳1.2822280128
|1 ROSNET до NGN
₦16.485788736
|1 ROSNET до UAH
₴0.4460660944
|1 ROSNET до VES
Bs0.56182279
|1 ROSNET до PKR
Rs2.9534918066
|1 ROSNET до KZT
₸5.5968150314
|1 ROSNET до THB
฿0.366774878
|1 ROSNET до TWD
NT$0.3491781642
|1 ROSNET до CHF
Fr0.0096463913
|1 ROSNET до HKD
HK$0.0824713454
|1 ROSNET до MAD
.د.م0.1066403258