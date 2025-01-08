Сьогоднішня ціна Rosie the Robot (ROSIE)

Поточна ціна Rosie the Robot (ROSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.66K USD. Ціна ROSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rosie the Robot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.09 USD

- зміна ціни Rosie the Robot протягом дня — -7.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.22M USD

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