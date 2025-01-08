Ціна Rosie the Robot (ROSIE)
Поточна ціна Rosie the Robot (ROSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.66K USD. Ціна ROSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rosie the Robot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.09 USD
- зміна ціни Rosie the Robot протягом дня — -7.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rosie the Robot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rosie the Robot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rosie the Robot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rosie the Robot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.47%
|30 днів
|$ 0
|-26.29%
|60 днів
|$ 0
|+2.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rosie the Robot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-7.47%
+9.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.
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