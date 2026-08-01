Сьогоднішня ціна Rosie

Поточна ціна Rosie (ROSIE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROSIE до USD становить $ 0 за ROSIE.

Rosie наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 812, з циркуляційною пропозицією у 999,90M ROSIE. Протягом останніх 24 годин ROSIE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00153601, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROSIE змінився на -2,69% за останню годину та на +13,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rosie (ROSIE)

Ринкова капіталізація $ 30,81K$ 30,81K $ 30,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,81K$ 30,81K $ 30,81K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 900 521,627151 999 900 521,627151 999 900 521,627151

Поточна ринкова капіталізація Rosie — $ 30,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROSIE — 999,90M, зі загальною пропозицією 999900521.627151. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,81K.