Ціна Rosen Bridge (RSN)
Поточна ціна Rosen Bridge (RSN) сьогодні становить 0.099117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rosen Bridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD
- зміна ціни Rosen Bridge протягом дня — -6.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін RSN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RSN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rosen Bridge до USD становила $ -0.00724038165271914.
За останні 30 днів зміна ціни Rosen Bridge до USD становила $ -0.0082752981.
За останні 60 днів зміна ціни Rosen Bridge до USD становила $ +0.0152169473.
За останні 90 днів зміна ціни Rosen Bridge до USD становила $ +0.04511612200279421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00724038165271914
|-6.80%
|30 днів
|$ -0.0082752981
|-8.34%
|60 днів
|$ +0.0152169473
|+15.35%
|90 днів
|$ +0.04511612200279421
|+83.55%
Останній аналіз цін Rosen Bridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.75%
-6.80%
-2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rosen is an Ergo-centric bridge fortified with multi-layered security protection designed to bootstrap liquidity across multiple ecosystems.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RSN до AUD
A$0.15957837
|1 RSN до GBP
￡0.08127594
|1 RSN до EUR
€0.09614349
|1 RSN до USD
$0.099117
|1 RSN до MYR
RM0.4460265
|1 RSN до TRY
₺3.51171531
|1 RSN до JPY
¥15.48901359
|1 RSN до RUB
₽10.15552782
|1 RSN до INR
₹8.58154986
|1 RSN до IDR
Rp1,624.86859248
|1 RSN до PHP
₱5.80330035
|1 RSN до EGP
￡E.4.97765574
|1 RSN до BRL
R$0.6046137
|1 RSN до CAD
C$0.14272848
|1 RSN до BDT
৳12.0427155
|1 RSN до NGN
₦154.38761271
|1 RSN до UAH
₴4.17381687
|1 RSN до VES
Bs5.352318
|1 RSN до PKR
Rs27.63183726
|1 RSN до KZT
₸52.60932126
|1 RSN до THB
฿3.40863363
|1 RSN до TWD
NT$3.25995813
|1 RSN до CHF
Fr0.09019647
|1 RSN до HKD
HK$0.77113026
|1 RSN до MAD
.د.م0.99513468