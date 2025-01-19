Сьогоднішня ціна Rosen Bridge (RSN)

Поточна ціна Rosen Bridge (RSN) сьогодні становить 0.099117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RSN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rosen Bridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD

- зміна ціни Rosen Bridge протягом дня — -6.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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