Сьогоднішня ціна Roscoe (CATGUY)

Поточна ціна Roscoe (CATGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.27K USD. Ціна CATGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roscoe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.53K USD

- зміна ціни Roscoe протягом дня — -7.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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