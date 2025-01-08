Ціна Roscoe (CATGUY)
Поточна ціна Roscoe (CATGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.27K USD. Ціна CATGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roscoe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.53K USD
- зміна ціни Roscoe протягом дня — -7.46%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roscoe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roscoe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roscoe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roscoe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.46%
|30 днів
|$ 0
|-58.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roscoe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-7.46%
+2.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him.
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