Сьогоднішня ціна Rosa Inu (ROSA)

Поточна ціна Rosa Inu (ROSA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rosa Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.60K USD

- зміна ціни Rosa Inu протягом дня — -1.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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