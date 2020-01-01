Токеноміка Ropirito (ROPIRITO) Дізнайтеся ключову інформацію про Ropirito (ROPIRITO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ropirito (ROPIRITO) ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump Купити ROPIRITO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ropirito (ROPIRITO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ropirito (ROPIRITO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 58,64K $ 58,64K $ 58,64K Загальна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Циркуляційна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 58,64K $ 58,64K $ 58,64K Історичний максимум: $ 0,02334535 $ 0,02334535 $ 0,02334535 Історичний мінімум: $ 0,00004826 $ 0,00004826 $ 0,00004826 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ropirito (ROPIRITO)

Токеноміка Ropirito (ROPIRITO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ropirito (ROPIRITO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROPIRITO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROPIRITO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROPIRITO, досліджуйте ціну токена ROPIRITO в реальному часі!

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