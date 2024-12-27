Ціна Rope Token (ROPE)
Поточна ціна Rope Token (ROPE) сьогодні становить 0.01367964 USD з ринковою капіталізацією $ 85.93K USD. Ціна ROPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rope Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.27 USD
- зміна ціни Rope Token протягом дня — -1.00%
- циркуляційна пропозиція – 6.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rope Token до USD становила $ -0.00013905323221712.
За останні 30 днів зміна ціни Rope Token до USD становила $ -0.0089909379.
За останні 60 днів зміна ціни Rope Token до USD становила $ +0.0760365676.
За останні 90 днів зміна ціни Rope Token до USD становила $ +0.011599714465129489.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00013905323221712
|-1.00%
|30 днів
|$ -0.0089909379
|-65.72%
|60 днів
|$ +0.0760365676
|+555.84%
|90 днів
|$ +0.011599714465129489
|+557.70%
Останній аналіз цін Rope Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-1.00%
+18.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.
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