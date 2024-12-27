Сьогоднішня ціна Rope Token (ROPE)

Поточна ціна Rope Token (ROPE) сьогодні становить 0.01367964 USD з ринковою капіталізацією $ 85.93K USD. Ціна ROPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rope Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.27 USD

- зміна ціни Rope Token протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 6.28M USD

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