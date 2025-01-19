Сьогоднішня ціна Rootstock Smart Bitcoin (RBTC)

Поточна ціна Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) сьогодні становить 103,858 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rootstock Smart Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 689.26K USD

- зміна ціни Rootstock Smart Bitcoin протягом дня — +1.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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