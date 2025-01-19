Ціна Root Protocol (ISME)
Поточна ціна Root Protocol (ISME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Root Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.47K USD
- зміна ціни Root Protocol протягом дня — -13.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Root Protocol до USD становила $ -0.000114501736037858.
За останні 30 днів зміна ціни Root Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Root Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Root Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000114501736037858
|-13.86%
|30 днів
|$ 0
|-24.80%
|60 днів
|$ 0
|-58.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Root Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.73%
-13.86%
-10.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Root is building an operating system with the composition of an intent-centric aggregator of digital identity, virtual accounts, social graphs, and more to enable unified access to Web3.
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