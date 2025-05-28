Ціна ROOMCON (ROOMCON)
Поточна ціна ROOMCON (ROOMCON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112,23K USD. Ціна ROOMCON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROOMCON:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ROOMCON протягом дня — -9,14%
- циркуляційна пропозиція – 762,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROOMCON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROOMCON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROOMCON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROOMCON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9,14%
|30 днів
|$ 0
|-77,75%
|60 днів
|$ 0
|-80,03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROOMCON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,56%
-9,14%
-9,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science
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