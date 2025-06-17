Сьогоднішня ціна RoOLZ (GODL)

Поточна ціна RoOLZ (GODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,84K USD. Ціна GODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RoOLZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RoOLZ протягом дня — +4,56%

- циркуляційна пропозиція – 492,99M USD

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