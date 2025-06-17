Ціна RoOLZ (GODL)
Поточна ціна RoOLZ (GODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,84K USD. Ціна GODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RoOLZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RoOLZ протягом дня — +4,56%
- циркуляційна пропозиція – 492,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RoOLZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RoOLZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RoOLZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RoOLZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,56%
|30 днів
|$ 0
|-43,08%
|60 днів
|$ 0
|-44,78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RoOLZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+4,56%
+15,30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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